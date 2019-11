Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler, B10, 14.11.2019, 02.00-04.00 Uhr Kontrolle des nächtlichen Durchfahrtsverbotes für Lkw auf der B10

Landau (ots)

Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbotes für Lkw über 7,5t auf der B10 bei Annweiler wurden am 14.11.19 in einer zweistündigen Kontrolle 6 Lkw von der B10 geleitet und kontrolliert. Zwei Lkw-Fahrer hatten weder Ausnahmegenehmigung für das Befahren der Lkw zur Nachtzeit oder Anlieferungen in den Bereichen Landau und des Kreises Südliche Weinstraße zu tätigen. Eine Anzeige mit erheben einer Sicherheitsleistung war die Folge. Eine Weiterfahrt auf der B10 bis zum Ende des Nachtfahrverbotes um 6.00 Uhr wurde untersagt.

