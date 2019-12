Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau wird in Lebensmittelmarkt in Lemwerder bestohlen und stellt den Täter +++ Täter händigt Diebesgut aus und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am gestrigen Tage, gegen 17:45 Uhr, wurde eine 49-Jährige aus Lemwerder während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt im Hansering bestohlen.

Noch im Markt bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies, welches sich wenige Minuten zuvor in ihrer Jackentasche befand. Die 49-Jährige lief instinktiv nach draußen und stellte auf dem Parkplatz des Netto-Marktes eine männliche Person fest, die zu Fuß in Richtung Spielothek ging.

Sie sprach diesen zunächst auf Deutsch und anschließend in englischer Sprache an und forderte die Person zur Herausgabe ihres Portemonnaies auf. Daraufhin händigte der Mann sein Diebesgut komplett wieder an die 49-Jährige aus. Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten.

Beschrieben wurde er wie folgt:

- ca. 30 Jahre alt - 170 cm groß - dünn, bis schmächtig - dunkle, kurze Haare - auffallend schlechte Zähne - helle Turnschuhe - eine graue Jeanshose - und eine dunkle Steppjacke

Personen, die Angaben zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lemwerder unter der Telefonnummer 0421/67498 zu melden (1478323).

