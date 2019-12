Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei Wildeshausen sucht nach Eigentümern von aufgefundenem Schmuck

Delmenhorst (ots)

Bereits am 04. Oktober 2019 konnte durch die Polizei Wildeshausen diverser Schmuck am Wegesrand bzw. Waldrand der Bauernschaft Bargloy aufgefunden werden. Dieser befand sich zum Teil vergraben in der Nähe des dortigen Pendlerparkplatzes "Hohe Steine".

Bei dem Schmuck handelt es sich um zwei Uhren, Damen- und Herrenschmuck in Form von Ringen, Ketten, Manschettenknöpfen und Ohrringen.

Auf den Manschettenknöpfen befindet sich ein "W" sowie in einem der Ringe ein "MyG" eingraviert.

Die Polizei Wildeshausen sucht nun nach Personen, die Hinweise zum Eigentümer oder zur Herkunft des Schmucks geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1188698).

