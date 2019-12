Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch, 11. Dezember 2019, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße am Diersmoor auf und gelangten so in die Wohnräume.

Alle Räumlichkeiten wurden betreten und durchsucht und etwas Bargeld, Schmuck sowie Besteckteile. Ein im Haus befindlicher Hund wurde durch die Täter im Hauswirtschaftsraum eingesperrt.

Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtigte Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (1476978).

