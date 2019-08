Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung verlief störungsfrei

Hamm-Mitte (ots)

Die Versammlung am Samstag, 17. August 2019, am Kentroper Weg mit dem Thema "Kein Raum für Rechtsrock - Nazizentrum dichtmachen" verlief störungsfrei. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr beteiligten sich in der Spitze bis zu 100 Teilnehmer an der Kundgebung. Der Verkehr wurde nicht beeinträchtigt.(hei)

