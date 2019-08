Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde eine 52-jährige Fiesta-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 17. August, gegen 7.35 Uhr an der Kreuzung Soester Straße/Ludwig-Teleky-Straße. Die 52-Jährige befuhr die Soester Straße stadtauswärts und beabsichtigte dann nach links in die Ludwig-Teleky-Straße abzubiegen. Ein 68-jähriger Touran-Fahrer befuhr die Soester Straße stadteinwärts und wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 52-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für ungefähr 30 Minuten gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro. (kt)

