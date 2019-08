Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Handtaschenraub auf der Tulpenstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter sprach am Samstag, 17. August, gegen 1.30 Uhr zwei 24-jährige Männer auf der Tulpenstraße auf "Russisch" an. Nach seiner aggressiven Ansprache versuchte der Tatverdächtige einem der Männer eine mitgeführte Handtasche zu entreißen. Die beiden Geschädigten wehrten sich und konnten den Angreifer in die Flucht schlagen. Der Aggressor zerriss sich noch sein T-Shirt und flüchtete in westliche Richtung. Er ist ungefähr 1,85 Meter groß und hatte auf der Flucht einen freien Oberkörper. Hinweise auf den Räuber nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

