POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Dieb

Hamm (ots)

Mit einem Fahndungsfoto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm den Verdächtigen eines Diebstahls. Der Unbekannte stahl am Mittwoch, 3. Juli 2019 , gegen 16.20 Uhr, in der Saturn-Filiale im Allee-Center eine Geldbörse. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Hamm nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden.(hei) Mehr zu dem Fall lesen Sie in unserer Pressemitteilung vom 04.07.2019, 09.43 Uhr, die unter folgendem Link veröffentlicht ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4314622

