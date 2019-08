Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: PKW überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Hamm - Rhynern (ots)

Schwer verletzt wurde der 20-jährige Fahrer eines Renault am Freitag, dem 16. August 2019. Der junge Mann war gegen 16 Uhr auf dem Sutenkamp unterwegs, als er einem querenden Tier ausweichen wollte. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr in den Acker, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Renaultfahrer wurde mit einem Rettungswagen der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (fa)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell