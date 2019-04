Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gestohlener Pferdeanhänger wieder aufgefunden - welche Rolle spielt ein aufgefundener Daimer Benz

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Ochsendorf, L 290, 01.04.2019, 08.34 Uhr

Diepholz, 29.03.2019, 17.00 Uhr - 01.04.2019, 08.00 Uhr

Wolfsburg, OT Almke, Sportplatz, 02.04.2019, 06.06 Uhr

Die Polizei in Diepholz, sowie die Polizei in Wolfsburg und Königslutter beschäftigen sich momentan mit einem merkwürdigen Fall von Anhänger- Tier- und Fahrzeugstahl.

Zwischen Sonntagnachmittag 17.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr wurden von einer Weide im Bereich Barver (Landkreis Diepholz) zwei Pferde nebst Pferdanhänger gestohlen. Der gestohlene Anhänger und die beiden darin befindlichen Pferde, eine Haflinger-Mix-Stute und eine Shetlandpony Stute wurden am Dienstagmorgen gegen 06.06 Uhr auf einem Parkplatz bei Almke aufgefunden. Die Tiere waren beide unverletzt und wurden zwischenzeitlich zu wieder ihrer Besitzerin zurückgebracht.

Warum die Täter den Anhänger nebst Pferden dort zurückließen, ob sie möglicherweise gestört wurden, oder andere Gründe für ihr Handeln vorlagen, kann derzeit nicht gesagt werden.

Am Montagmorgen gegen 08.53 Uhr, teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer telefonisch der Polizei mit, dass an der L 290, zwischen dem Kreisel Ochsendorf und Klein Steimke, ein Daimler Benz ohne Kennzeichen stehen würde. Der Wagen war nicht verschlossen, der Zündschlüssel steckte. Das Fenster der Fahrertür war halb geöffnet. Die Kennzeichen fehlten und wurden dort augenscheinlich abgerissen, da noch Reste der Kennzeichenhalterung am Fahrzeug lagen. Die Frontscheibe wies auf der rechten Seite eine Beschädigung auf. Da die Polizei im Fahrzeug diverse Plastikweidepfosten, sowie im Kofferraum diverses Werkzeug fand, der Wagen über eine Anhängerkupplung verfügt, liegt der Verdacht nahe, dass das Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Pferdeanhängers in Barver steht.

Die Polizei fragt nun, wer kann Hinweise zu dem Pferdeanhänger und dem Daimler Benz geben? Ist das Gespann möglicherweise Autofahrern oder anderen Zeugen aufgefallen? Hinweise an die Polizei in Diepholz, (05441/9710), Wolfsburg ( 05361/4646-0), oder Königslutter (05353/94105-0)

