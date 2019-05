Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Randalierer in Gewahrsam genommen

Stadtlohn (ots)

Erst trat er auf ein Fahrrad ein, später warf er einen Pflasterstein in eine Fensterscheibe: In Gewahrsam genommen haben Polizeibeamte am Montag einen 24-Jährigen in Stadtlohn. Der Stadtlohner war zunächst gegen 15.50 Uhr auf der Boschstraße aufgefallen - dort hinterließ er ein beschädigtes Fahrrad. Die verständigten Polizeibeamten trafen den Mann schließlich auf der Mühlenstraße an: Bei ihrem Anblick warf er einen Pflasterstein in die Fensterscheibe eines Gebäudes. Einen zweiten Stein wollte er nicht aus der Hand legen. Die Beamten setzten schließlich Pfefferspray ein und legten dem 24-Jährigen Handfesseln an. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

