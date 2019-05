Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Hammer auf Auto eingeschlagen

Bocholt (ots)

Randaliert hat ein alkoholisierter 49-Jähriger am Montagabend in Bocholt. Zeugen waren durch laute Geräusche auf das Geschehen aufmerksam geworden, das sich gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße abgespielt hatte. Dort hatte ein zunächst Unbekannter mit einem Hammer auf einen parkenden Wagen eingeschlagen. Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu dem 49-jährigen Tatverdächtigen: Sie trafen ihn noch in der Nähe auf seinem Fahrrad an. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Atemalkoholwert von circa 1 mg/l. Da sich der Bocholter verbal aggressiv zeigte, brachten die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

