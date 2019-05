Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unversichert und ohne Führerschein

Ahaus (ots)

Das Auto nicht versichert und eigentlich außer Betrieb gesetzt, der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis: Einige Konsequenzen kommen nun auf einen 23-Jährigen aus Metelen zu, den die Polizei am Montag in Ahaus kontrolliert hat. Dabei stellte sich auch heraus, dass die Kennzeichen an dem Fahrzeug bereits auf einen anderen Wagen zugelassen sind. Die Beamten hatten den Mann gegen 23.15 Uhr auf der Wessumer Straße angehalten. Die Vorwürfe, denen er sich nun gegenübersieht: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung und Kennzeichenmissbrauch.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell