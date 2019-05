POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet

Kreispolizeibehörde Borken

Die Flucht ergriffen hat ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Bocholt-Mussum. Der Täter war gegen 02.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Mosse eingedrungen. Die Geräusche weckten die Bewohner. Offensichtlich bemerkte der Einbrecher dies und verließ das Haus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

