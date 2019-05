Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen Baum geprallt

Borken (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Samstag eine 34 Jahre alte Autofahrerin in Borken-Burlo. Sie war gegen 06.05 Uhr auf der Oedinger Straße in Richtung Rhede unterwegs. Als die Gronauerin in einer Kurve beschleunigte, musste sie gegenlenken. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam damit nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.000 Euro.

