POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen beschädigt

Bocholt (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.100 Euro hat ein Unbekannter am Sonntag nach einem Unfall in Bocholt-Biemenhorst hinterlassen: Er beschädigte zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr einen grauen Volvo, der am Heinrich-Vennekamp-Weg gestanden hatte. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

