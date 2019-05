Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher hebeln Tür auf

Reken (ots)

Die Seitentür eines Wohnhauses haben Unbekannte am Montag in Groß Reken aufgehebelt. Das Geschehen spielte sich gegen 23.35 Uhr in der Bauerschaft Sandheck ab. Entwendet haben die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

