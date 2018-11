POL-GM: 271118-1274: Nach Sprung vom Balkon schwerverletzt

Waldbröl (ots) - Ein 33-jähriger Mann hat sich vergangene Nacht (28. November), bei einem Sprung aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in Waldbröl, schwere Verletzungen zugezogen. Der 33-Jährige sollte in sein Heimatland verbracht werden. Nachdem ihm die Abschiebung eröffnet wurde, sprang er vom Balkon der Wohnung. Dabei zog er sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die ausländerbehördliche Maßnahme wurde abgebrochen.

