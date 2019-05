Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kupferdiebstahl aus Garten

Ahaus (ots)

Kupferdachrinnen haben Unbekannte am Montag von einem Grundstück in Ahaus-Wessum entwendet. Gegen 10.00 Uhr stahlen die Diebe die Rinnen, die im Garten eines Wohnhauses an der Grünstraße gelegen hatten. Zeugen hatten zwei Unbekannte beobachtet, die das Metall in einen blau lackierten Transporter vom Typ Mercedes Sprinter mit rumänischem Kennzeichen einluden. Die Männer hatten den Zeugen gegenüber behauptet, dass dies in Absprache mit dem Eigentümer der Kupferrinnen geschehe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

