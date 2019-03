Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Nordhorn (ots)

Gestern Abend kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neuenhauser Straße. Zwei junge Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW aus einer Parkbucht auf die Neuenhauser Straße und übersah dabei den in Richtung Innenstadt fahrenden PKW der jungen Männer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 21-jährige Fahrer aus und prallte gegen einen Baum. Der PKW kippte anschließend auf die Seite. Die beiden leicht verletzten Insassen wurden mit Rettungswagen in die Euregio-Klinik gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.

