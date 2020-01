Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HOLLE-(kri)Am gestrigen Tag, 06.01.2020, geriet gegen 10:00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Backofen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Heerberg in der Ortschaft Holle in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Ehepaar Essen im Backofen zubereiten. Nach nur wenigen Minuten hörten sie einen Knall und stellten eine Rauchentwicklung in ihrer Küche fest. Die Mieter verließen die Wohnung und warnten einen Anwohner, der nach kurzer Begutachtung der betroffenen Küche die Feuerwehr alarmierte.

Personen wurden nicht verletzt. Die Küche wurde vollständig und einige Fenster und Wohnungstüren teilweise zerstört. Die eingesetzten Beamten schätzten den Schaden auf ca. 25000 Euro. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Sottrum, Holle und Sillium waren neben der Polizei und einer Rettungswagenbesatzung am Brandort eingesetzt.

Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim haben die Sachbearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell