POL-HI: Illegale Entsorgung von Altreifen -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 20.12.2019 bis 06.01.2020 entsorgte ein bislang unbekannter Täter im Gewerbegebiet Gronau-West an der Robert-Hamelin-Straße in Höhe des dortigen Kieswerks insgesamt 26 Pkw- Altreifen. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

