POL-AC: Ergänzung: Warnung vor "Legal Highs" - Hinweis auf Onlineshops

Mit Bezug auf die Pressemeldung vom 17.12.2019 um 15.09 Uhr gibt die Aachener Polizei den ergänzenden Hinweis, dass u.a. die Onlineshops www.buyresearchchemicals.de und www.myway24.eu als Vertriebsweg für die in Eschweiler sichergestellten "Legal Highs" ermittelt werden konnten.

Die Polizei rät: Sollten Sie "Legal Highs" oder ähnliche Stoffe, insbesondere nach Erwerb in den o.g. Onlineshops, zu sich genommen haben, dann begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Aufsicht. Es besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die diese Stoffe erworben, konsumiert oder in den o.g. Onlineshops bestellt haben, dann verständigen Sie unverzüglich einen Rettungsdienst. Hinweis: Aufgrund der gesetzlichen Schweigepflicht setzen Sie sich nicht der Strafverfolgung aus, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen einen Arzt aufsuchen.

Die angehängten Bilder zeigen Exemplare der in Eschweiler sichergestellten "Legal Highs". Darüber hinaus wurden Verpackungen mit der Aufschrift "Scooby Snax 4G" "Scooby Snax" "After Dark (Farbe: grün)" "Yama" und "Bromadol(in flüssiger Form)" sichergestellt.

Die Bilder können rechtefrei genutzt werden. (am)

