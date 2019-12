Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Vergewaltigung in Herzogenrath

Herzogenrath (ots)

Am Morgen des 15.12.2019 gegen 4.40 Uhr befand sich die Geschädigte auf dem Weg nach Hause von einer Feier. Sie ging zu Fuß über die Bahnhofstraße in Richtung eines Schotterplatzes an der Kleikstraße. In diesem Bereich kam es zu einer vollendeten Vergewaltigung durch einen bislang unbekannten Täter. Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, auffallend bereites Gesicht, dunkle kurze Haare, etwas längerer dunkler Bart. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten bislang zu keinem Ergebnis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241/9577-31201 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter 0241/9577-34210 bei der Polizei zu melden. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen