Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots)

Eine schwere Holztür hielt einem Einbruchsversuch stand. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Bürogebäude in der Langen Straße einzusteigen. Die von den Einbrechern angegangen Tür befindet sich an der Meierstraße. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Das KK 2 nimmt unter der Rufnummer 05231/6090 Hinweise zu dem Einbruchsversuch entgegen.

