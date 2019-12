Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Messeverkehr.

Lippe (ots)

Vom 6. bis einschließlich 8. Dezember findet in den Messehallen in Bad Salzuflen die alljährliche Custom-Bike-Messe statt. Erfahrungsgemäß ist dann mit einem starken Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Polizei ist an den drei Veranstaltungstagen präsent und bemüht, den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten. Dennoch muss mit entsprechenden Beeinträchtigen und Wartezeiten gerechnet werden, insbesondere weil am Messezentrum die B239 und die ebenfalls stark frequentierte Ostwestfalenstraße ihre Anschlüsse haben. Ortskundigen Verkehrsteilnehmenden raten wir den Bereich möglichst zu umfahren. Die Messe zieht erfahrungsgemäß zahlreiche Interessierte an, so dass zu Spitzenzeiten die vorhandenen Parkplätze ausgelastet sein können. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu "wildem" oder verbotswidrigem Parken, das selbstverständlich nicht geduldet werden kann. Die Polizei appelliert daher an die Verkehrsteilnehmer, sich an die Beschilderungen zu halten. Widerrechtlich abgestellte bzw. geparkte Fahrzeug werden abgeschleppt. Die Polizei ist an allen Messetagen präsent. Trotzdem ist im Bereich rund um die Messe - insbesondere auch auf der Ostwestfalenstraße - mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstaus zu rechnen.

