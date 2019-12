Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots)

Zwei bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Habichtsstraße und stahlen Schmuck, dessen Wert noch nicht beziffert werden kann. Die Einbrecher gelangten über einen angrenzenden Acker auf die Rückseite des Hauses und zerstörten dort das Glas einer Terrassentür. In dem Objekt durchsuchten sie Schränke und Schublagen nach Diebesgut. Ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

