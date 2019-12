Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kinder schmücken Weihnachtsbaum im Polizeigebäude.

14 Kinder der Kindertagestätte "Senfkorn" aus Detmold schmückten am Montag den Weihnachtsbaum im Foyer des Polizeidienstgebäudes der Polizei an der Bielefelder Straße. Nach anfänglicher Zurückhaltung waren die Kindergartenkinder nicht zu halten. Den bis dahin recht trist drein blickenden Baum schmückten die Kids mit selbst gebastelten Weihnachtsschmuck in verschiedenen Farben. Danach gaben sie noch mehrere Weihnachtslieder zum Besten, die sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen einstudiert hatten. Abschließend durften die Kinder einen Blick in das polizeiliche Gewahrsam werfen, in einem Streifenwagen Platz nehmen und noch einige kleine Präsente mit zurück in die KiTa nehmen.

