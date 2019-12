Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher in Apotheke und Sanitätshaus.

Lippe (ots)

Am Wochenende haben sich Unbekannte Zugang zu einer Apotheke und dem angrenzenden Sanitätshaus in der Lageschen Straße verschafft. Die Täter entwendeten etwas Bargeld aus den Räumlichkeiten und richteten einen Sachschaden von etwa 750 Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Kripo telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

