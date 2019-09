Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zündelnde Kinder

Aalen (ots)

Aalen: Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ulmer Straße beschädigte eine 42-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem VW am Donnerstag gegen 17.40 Uhr beim Ausparken den Renault eines 38-Jährigen. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Am Donnerstag wurde zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr ein silberfarbener Renault beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ellwanger Straße abgestellt war. Der Verursacher, der vermutlich rückwärts ausparkte, war mit einem roten Fahrzeug unterwegs und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Parkplatzunfall

Nachträglich wurde bei der Polizei ein Unfall angezeigt, der sich am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Am Stelzenbach ereignet hatte. Ein unbekannter VW-Lenker, der rückwärts ausgeparkt hatte, übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den Pkw eines 75-Jährigen und kollidierte mit diesem. Unfallzeugen sowie der Unfallbeteiligte VW-Fahrer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter Tel. 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Bopfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Donnerstag ein 49-jähriger VW-Lenker. Als er gegen 17.45 Uhr von der Aalener Straße auf die B 29 einfahren wollte, setzte er mit seinem Fahrzeug kurz zurück, um einem von einem Autohaus kommenden Pkw-Lenker die Einfahrt auf die Aalener Straße zu ermöglichen. Beim Zurücksetzen übersah er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden 35-jährigen Renault-Lenker und kollidierte mit diesem.

Rainau-Schwabsberg: Roller-Lenkerin leicht verletzt

Im Einmündungsbereich Schwenninger Weg/Köhlerstraße ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall. Gegen 7 Uhr wollte eine 54-jährige Roller-Lenkerin von der Köhlerstraße nach rechts auf den Schwenninger Weg einbiegen. Da ein auf dem Schwenninger Weg heranfahrender 43-jähriger VW-Lenker seine Geschwindigkeit nicht verringerte, musste sie eine Gefahrenbremsung durchführen, stürzte dabei und wurde von ihrem Roller eingeklemmt. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Schwäbisch Gmünd: Zündelnde Kinder

Die Feuerwehr aus Herlikofen sowie Schwäbisch Gmünd rückte nebst Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend mit rund 20 Einsatzkräften zu einem Mehrfamilienhaus aus, das sich in der Straße In der Eck befindet. Dort hatten drei Buben zwischen zehn und zwölf Jahren im Keller eine Streichholzschachtel gefunden. Der Zehnjährige zündete in der Folge herumstehenden Müll sowie einen Holzschlitten an. Der Zwölfjährige verständigte daraufhin einen Bewohner, des das Feuer löschte. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Rund 1500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Opel Agila, der am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr in der Ledergasse abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Göggingen: Vorfahrt missachtet

Eine 37-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr mit ihrem Skoda in einen Kreisverkehr in der Hauptstraße ein. Dabei übersah sie eine bereits im Kreisverkehr befindliche 47-jährige Opel-Fahrerin, sodass es zum Unfall kam. Es entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Lorch: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12.15 Uhr die B29 zwischen Gmünd und Lorch. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er einen neben ihm fahrenden 24-jährigen Audi-Lenker, den er gegen die Mittelschutzplanken drückte. Es entstand Sachschaden von etwa 5500 Euro.

