Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Reifen zerstochen

37671 Höxter (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 13.11.2019, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, alle vier Fahrzeugreifen eine Opel Vectra zerstochen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt geparkt auf dem Parkplatz der Bielenberghalle. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell