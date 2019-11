Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei parkende Porsche beschädigt

Nieheim (ots)

Zwei am Rande der Schäferstraße in Nieheim parkende Porsche sind am Dienstag, 12. November, durch ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. In dem Zeitraum zwischen 7.00 Uhr und 12.45 Uhr ist ein Fahrzeug gegen das Heck eines abgestellten grauen Porsche Cayman gestoßen und hat diesen auf einen davor parkenden schwarzen Porsche 911 Carrera geschoben. Der Porsche Cayman wurde im hinteren Bereich und an der Front jeweils leicht beschädigt, der Porsche 911 hat leichte Beschädigungen am Heck. Der Sachschaden geht in den vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher hat sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Deshalb werden Zeugen gebeten, mögliche Beobachtungen bei der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 zu melden. /nig

