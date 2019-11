Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerwehr löscht Restmüllcontainer

53879 Euskirchen (ots)

Sonntagabend (20.20 Uhr) wurde ein Brand eines Müllcontainers am Kirchplatz gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr entleerte den Container, um eventuelle Glutnester zu bekämpfen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte Eierkohlen in den Container geworfen. Dadurch entstand ein Loch im Boden des Müllbehälters. Ein weiterer Schaden am Container konnte durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr verhindert werden.

