Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach Fahrrad blieb erfolglos

53894 Mechernich (ots)

Nachdem Diebe das Flexschloss eines gesicherten Fahrrades am Bahnhof in Mechernich durchtrennt hatten, entwendeten sie ein hochwertiges E-Bike. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad am Samstagmittag (12 Uhr) am Bahnhof in Mechernich abgestellt. Als er sein Rad Samstagabend wieder nutzen wollte, blieb seine Suche erfolglos.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell