Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand einer Strohmiete

53879 Euskirchen (ots)

Am 01.11.2019 gegen 5 Uhr morgens wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Nähe der BAB 1 / Anschlussstelle Frauenberg gemeldet. Die Feuerwehrkräfte vor Ort versuchten eine Strohmiete in Vollbrand zu löschen, die in der Feldgemarkung Lohgraben ca. 50 Meter von der Autobahn entfernt aufgeschichtet war. Die Feuerwehr ließ die Strohmiete letztlich kontrolliert abbrennen, der Verkehr auf der Autobahn war durch den Rauch nur gering beeinträchtigt. Brandursache soll Brandstiftung mit einem Brandbeschleuniger sein. Eine Strafanzeige ist gefertigt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt.

