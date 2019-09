Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (528/2019) Zwei Roller in Hann. Münden entwendet

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Siebenturmstraße bzw. Adam von Trott zu Solz-Platz in der Zeit zwischen Freitag, 13. September 2019, gegen 18.00 Uhr und Montag, 16. September 2019, gegen 08.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwei Motorroller in Hann. Münden gestohlen.

Ein Roller wurde im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen von einem öffentlichen Parkplatz in der Siebenturmstraße entwendet und in der Straße "Im Schulzenrode" vor der Eisenbahnunterführung aufgefunden. Ein anderer Motorroller wurde in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen vom Bahnhofsvorplatz am Adam von Trott zu Solz-Platz gestohlen und in der Kleingartenanlage Liebfrauenwiese wieder aufgefunden.

Bei beiden Kleinkrafträdern waren die Lenkradschlösser geknackt und das jeweils angebrachte Top-Case beschädigt.

Von den Roller-Dieben fehlt bislang jede Spur.

Hinweise erbittet die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0.

