Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (526/2019) Einbruch in Wohnhaus in Dransfeld - Täter verletzt sich vermutlich bei Flucht

Göttingen (ots)

Dransfeld (Landkreis Göttingen), Dransbergweg Donnerstag, 19. September 2019, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr

DRANSFELD (mb) - Am Donnerstag (19.09.19) öffnete ein Unbekannter gewaltsam die Terrassentür und verschaffte sich somit Zutritt in ein Wohnhaus in Dransfeld (Landkreis Göttingen). Hierbei wurde Schmuck in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei zurzeit noch nicht vor.

Der Eindringling nutzte die Abwesenheit der Hausbewohner in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr und durchsuchte das Haus im Dransbergweg nach geeignetem Diebesgut. Scheinbar durch die Rückkehr eines Anwohners gestört, flüchtete der Täter und wagte hierbei einen Sprung aus dem sechs Meter über dem Boden befindlichen Dachgeschossfenster. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich bei diesem Sprung Verletzungen zugezogen hat.

Beobachtungen oder Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 entgegen.

