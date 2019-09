Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (525/2019) Brand einer Regentonne verursacht auch Gebäudeschaden - Niemand verletzt, Ursache technischer Defekt

Göttingen (ots)

Göttingen, Wilhelm-Weber-Straße Donnerstag, 19. September 2019, gegen 05.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Donnerstagmorgen (19.09.19) kam es gegen 05.00 Uhr in der Göttinger Wilhelm-Weber-Straße zu einem Brand, bei dem ein Gesamtschaden von vermutlich rund 10.000 Euro entstanden ist. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer an der Hauswand stehenden leeren Regenwassertonne aus und griff in der Folge auf die Gebäudefassade über. Die Hausbewohner konnten unbeschadet das Haus verlassen und blieben unverletzt.

Durch den Einsatz der Berufsfeuerwehr Göttingen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Brandursächlich war nach Ermittlungen des 1. Fachkommissariat ein technischer Defekt an der Wasserpumpe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell