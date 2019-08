Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht - Autorennen A61

Koblenz / BAB 61 (ots)

Am 29.08.2019 gegen 09:45 wurden die zuständigen Polizeiautobahnstationen von Verkehrsteilnehmern über zwei auf der A61 Richtung Süden fahrende dunkle PKW mit ausländischen Kennzeichen informiert, die sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. Bislang sind Tathandlungen zwischen den Anschlussstellen Brohltal und Wehr bekannt, in deren Zuge es zu diversen Ordnungswidrigkeiten sowie Straftaten gekommen sein soll. Die beteiligten Fahrzeuge konnten schließlich durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Zur Verfahrenssicherung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung einbehalten. Beide Fahrzeugführer konnten daraufhin ihre Fahrt fortsetzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Emmelshausen in Verbindung zu setzen: 06747/ 9327-0 oder unter pastemmelshausen@polizei.rlp.de

