Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auffahrunfall in Koblenz - Drogen im Spiel?

Koblenz (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, vier beteiligte Fahrzeuge, über 27000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Mittwoch, 28.03.2019 gegen 08.05 Uhr in der Mayener Straße in Koblenz ereignete. Ein mit drei Personen besetzter Pkw war dort aus Richtung Karl-Russel-Straße in Richtung "An der Eisbreche" unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug, welches im Anschluss durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere geschoben wurde. Fahrer und Beifahrer entfernten sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrten aber kurze Zeit später wieder zurück. Bei dem Unfall zogen sich Fahrer und Beifahrer leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme verdichteten sich die Anzeichen, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss stand, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte.

