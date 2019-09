POL-GÖ: (524/2019) Brand eines Holzschuppens in Sichelnstein

Polizeiinspektion Göttingen

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Sichelnstein, Sandbreite Mittwoch, 18. September 2019, gegen 14.50 Uhr

STAUFENBERG (mb) - Am Mittwochnachmittag (18.09.19) geriet ein Holzschuppen in der Straße "Sandbreite" im Staufenberger Ortsteil Sichelnstein in Brand.

Nachbarn waren gegen 14.50 Uhr zunächst auf Brandgeruch und Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hörten einen Gastank "abblasen". Unmittelbar darauf sei eine riesige Stichflamme zu sehen gewesen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Schuppen bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf den nebenstehenden Gastank übergegriffen. Aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse wurde ein weiterer Holzschuppen auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen, wodurch weiterhin ein Teil der Decke von der in unmittelbarer Nähe befindlichen Garage zerstört wurde.

Durch die Löscharbeiten aller Ortswehren der Feuerwehr Staufenberg konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die diesbezüglichen Ermittlungen der Polizei Hann. Münden dauern an.

