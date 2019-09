Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (527/2019) Versuchter Einbruch in Optikergeschäft in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Geismar Landstraße in der Nacht zu Freitag, 20. September 2019

GÖTTINGEN (mb) - In der Nacht zu Freitag (19.09.19) haben Unbekannte versucht, in ein Optikergeschäft in Göttingen einzudringen.

Ersten Ermittlungen zufolge traten die Täter die Eingangstür des Geschäftes in der Geismar Landstraße mit brachialer Gewalt ein, um in der Folge in die Innenräume gelangen zu wollen. Eine Angestellte, die sich zur Tatzeit im Laden aufhielt, hörte jedoch den Knall und alarmierte sofort die Polizei. Durch die Anwesenheit der Frau verschreckt, konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Polizei Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

