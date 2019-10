Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahranfänger mit Sommerreifen unterwegs - Überschlag - Zwei Schwerverletzte

53925 Kall-Krekel (ots)

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger aus der Gemeinde Simmerath befuhr am heutigen Donnerstagmorgen (7.20 Uhr) mit Sommerreifen auf winterglatter Fahrbahn die Bundesstraße 258 in Richtung Krekel. Hier geriet er ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Aufprall gegen eine Kanalunterführung überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer verletzt sich schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer, ein 17 Jähriger aus der Gemeinde Blankenheim, verletzte sich ebenfalls schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

