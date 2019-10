Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geld gestohlen - Foto-Fahndung nach Frau - Polizei bittet um Mithilfe

53919 Weilerswist (ots)

Am Donnerstag (19.09.2019) wurde einer Frau in Weilerswist ihre Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befand sich unter anderem ihre EC-Karte. Diese EC-Karte wurde noch am gleichen Tag bei der Kreissparkassen-Filiale in Weilerswist eingesetzt, um damit einen Geldbetrag im oberen dreistelligen Euro-Bereich vom Konto der Geschädigten abzuheben.

Die Polizei Euskirchen fragt: Wer kennt die Tatverdächtige (siehe Foto)? Hinweise und Beobachtungen bitte telefonisch an 02251 / 799-570 oder 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

