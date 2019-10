Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wieder vermehrt Einbrüche im Kreis Euskirchen - Großer Andrang am Infostand der Kriminalprävention

53879 Euskirchen

Uhrumstellung, Winterzeit, Einbruchszeit. Besonders in der dunklen Jahreszeit gilt es im Kreis Euskirchen achtsam zu sein, denn die Einbrecher sind wieder unterwegs.

Vom vergangenen Freitag bis zum heutigen Dienstag (9 Uhr) gab es zwölf Wohnungseinbrüche und zwei Einbrüche in Geschäftsräume - und dies von Hellenthal-Sieberath bis nach Groß-Vernich bei Weilerswist.

Gründe genug, um sich über das Thema Einbruchsschutz zu informieren. So folgten der Einladung der Kreispolizeibehörde Euskirchen am vergangenen Sonntag zahlreiche Bürger. Sie informierten sich in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr am Stand der Kriminalprävention in der Euskirchener Innenstadt am Tag des landesweiten Einbruchsschutzes.

Die Fachberater der Kriminalprävention und des Opferschutzes gaben zusammen mit dem Euskirchener Bezirksdienst hilfreiche Tipps und nützliche Informationen sowie handfeste Hinweise zu Sicherungsmöglichkeiten von Wohnungen und Eigenheimen.

Wer sein Zuhause sichern und sich zum Thema Einbruchsschutz informieren will, der kann per E-Mail (vorbeugung.euskirchen@polizei.nrw.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 02251 / 799-542 einen persönlichen Termin mit den technischen Fachberatern der Polizei Euskirchen vereinbaren.

