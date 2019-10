Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallbeteiligte kamen in Krankenhäuser

53909 Zülpich (ots)

Eine Frau aus Zülpich (38) wollte am Dienstagabend (20.10 Uhr) mit ihrem Roller den Hertenicher Weg weiter geradeaus an der Von-Bodelschwingh-Straße vorbei befahren. Ein 16-Jähriger aus Zülpich wollte mit seinem Leichtkraftrad nach links auf den Hertenicher Weg einbiegen. Bei dem entsprechenden Abbiegevorgang übersah die Frau den vorfahrtsberichtigen Jugendlichen. Es kam zum Unfall. Beide Beteiligten verletzten sich und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

