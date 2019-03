Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (217/2019) Göttingen: Scheibe mit Pflasterstein eingeschlagen - Einbruch in Schule in der Backhausstraße, Diebesgut noch unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Backhausstraße Samstag, 23. März 2019, gegen 19.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vermutlich am frühen Samstagabend (23.03.19) sind Unbekannte durch ein zuvor mit einem Pflasterstein eingeschlagenes Fenster in das Sekretariat einer Schule in der Backhausstraße eingedrungen und haben sich nach geeignetem Diebesgut umgesehen. Ersten Informationen zufolge stahlen die Einbrecher vermutlich zwei Geldkassetten. Ob weitere Wertsachen oder andere Gegenstände fehlen, ist noch offen. Die Schadenshöhe ist zurzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell