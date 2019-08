Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisiert gegen geparkte Fahrzeuge und dann geflüchtet - Erkrath - 1908050

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, am 11.08.2019, prallte ein 35-jähriger BMW-Fahrer an der Peter-Rosegger-Straße 15 in Erkrath-Unterfeldhaus unter Alkoholeinfluss gegen mehrere geparkte Autos und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen hörten gegen 01:20 Uhr, einen lauten Knall und beobachteten, wie der BMW-Fahrer sich mit seinem erheblich beschädigten Pkw von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die aufmerksamen Zeugen informierten die Polizei und verfolgten den Flüchtigen bis zu seiner Wohnanschrift, wo sie den augenscheinlich alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der Beamten festhielten. Die Polizisten führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. In der Wache Hilden folgten die Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eine Strafverfahrens. Der Gesamtschaden an den insgesamt vier beschädigten Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 16.000 Euro.

