Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe zerstört und keiner will´s gewesen sein; Beute: 2 Flaschen Bier; 8 x Drogen oder Alkohol; 12 Enten weg; Gelegenheit macht Diebe; 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Scheibe zerstört und keiner will´s gewesen sein

Eine Zeugin hörte am Samstag, 09. Februar, um 22.20 Uhr, das Klirren einer Scheibe. Sie ging dem Geräusch nach und sah auf dem Flachdach der Waldorfschule in der Ockershäuser Allee drei junge Männer, die nach der Entdeckung sofort die Flucht ergriffen. Die Polizei stellte bei der Fahndung zwei Verdächtige, die beide unter Alkoholeinfluss standen. Sie machten bei der Polizei Angaben und räumten auch ein, auf dem Flachdach gewesen zu sein. Allerdings gaben sie das Eintreten der Scheibe nicht zu. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren und einen Jugendlichen im Alter von 16 Jahren. Die Polizei entließ die beiden gestellten Tatverdächtigen nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen, wobei sie den Jugendlichen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergab.

Marburg - Beute: 2 Flaschen Bier

Für zwei Falschen Bier begingen bislang unbekannte Täter einen Einbruch. Tatort war ein Mehrfamilienhaus in der Uferstraße, Tatzeit zwischen 16 Uhr am Freitag und 18 Uhr am Samstag, 09. Februar. Möglicherweise nutzten der oder die Täter die unverschlossene Haustür um hineinzukommen. Im Keller des Hauses waren dann mehrere Türen der Kellerverschläge eingetreten und aus einem der Abstellräume fehlten zwei Flaschen Bier. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Uferstraße gemacht? Wer hat fremde Personen im Haus gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Landkreis - Acht Autofahrer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Die Polizei in Biedenkopf, Marburg und Stadtallendorf zog am zurückliegenden Wochenende nach positiven Tests insgesamt acht Autofahrer aus dem Verkehr. Drei Männer im Alter von 19, 23 und 28 Jahren standen unter dem Einfluss von Alkohol. Die Alkotests zeigten Ergebnisse von 0,72 sowie 1,31 und 1,49 Promille. Unter Drogeneinfluss fuhren fünf Männer im Alter von 22 bis 60 Jahren. Kontrollorte waren Biedenkopf, Kirchhain, 2 x Stadtallendorf und 4 x Marburg. Die Polizei veranlasste 7 Blutproben, stellte zwei Führerscheine sicher und untersagte in allen Fällen die Weiterfahrt. Sämtliche Autofahrer die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren müssen sich zusätzlich wegen des Erwerbs- und Besitzes dieser Substanzen verantworten.

12 Enten weg

Kirchhain -12 Enten weg

Aus einem Gehege an den Wohrateichen fehlen 12 Enten im Wert von mindestens 260 Euro. Aufgrund eines durchgeschnittenen Zauns ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. Das umzäunte Gelände liegt an den Wohrateichen zwischen Kirchhain und Rauschenberg. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag, 09. Februar. Wer hat in dieser Zeit Personen auf dem Gelände beobachtet? Wer hat Fahrzeuge dort gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Gelegenheit macht Diebe

Im Töpferweg hätte jemand einer 63-jährigen Anwohnerin eine echte Freude bereiten und ihr viel Lauferei ersparen können, wenn er einfach geschellt und die vor der Haustür abgestellte und vergessene Tasche abgegeben hätte, statt sie zu stehlen. So aber fehlen mit der Handtasche die Brieftasche mit Bankkarten, Bahn-Card, Führerschein Fahrzeugschein, Personalausweis, und Handy. Der Diebstahl war zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr Samstag, 09. Februar. Die Tasche lehnte an einer Säule unmittelbar neben dem Hauseingang. Die Absuche in der Umgebung blieb erfolglos. Leider tauchten nicht mal die enthaltenen Ausweise auf. Eigentlich können nur Fußgänger oder Fahrradfahrer, die direkt am Grundstück vorbeigingen oder -fuhren die Tasche gesehen und mitgenommen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht

1. Wohra - Weißer Mercedes ML angefahren

Der bei einer Verkehrsunfallflucht beschädige weiße Mercedes ML mit dem Marburger Kennzeichen parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Hasenleister. Der Verursacher fuhr aus unbekannten Gründen hinten links in den ML und verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher kümmerte sich bis heute nicht um die Schadensregulierung. Die Unfallzeit war zwischen 21 Uhr am Mittwoch, 06 und 14 Uhr am Donnerstag, 07. Februar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

2. Goßfelden - Kollision zwischen Auto und Hund - Polizeisucht Hundebesitzer

Am Donnerstag, 07. Februar, fuhr ein 58 Jahre alter Mann mit seinem schwarzen VW Golf von Sterzhausen über die B 62 nach Gofelden. Kurz hinter dem Ortseingang von Goßfelden lief ein weißer Hund, etwa so groß wie ein Schäferhund, auf die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und nicht rechtzeitig anhalten. Beim Zusammenstoß mit dem Tier entstand am Golf vorne rechts ein Schaden an der Stoßstange und der Beleuchtung. Der Hund lief nach der Kollision davon. Der Fahrer bemerkte einen etwa 10 Jahre alten Jungen, der dem weglaufenden Hund offenbar folgte und laut nach ihm rief. Weder der Fahrer noch die Polizei konnten den Jungen und/oder den Hund noch antreffen.

Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Ermittlung des Hundes und des Besitzers führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell