Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher in der Innenstadt.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Dienstag drangen bislang Unbekannte in zwei Geschäfte in der Detmolder Innenstadt ein. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. In der Bruchstraße hebelten die Täter die Eingangstür eines Geschäfts auf und stahlen dort etwas Bargeld. In der Schülerstraße verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Schuhgeschäft indem sie ein Fenster aufhebelten. In dem Laden brachen sie noch eine Registrierkasse auf, die jedoch leer war. Hier machten die Eindringlinge keine Beute. Hinweise zu beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell